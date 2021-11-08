AFAD: "Konya’da hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır”

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 3 metruk binanın yıkıldığını ve bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu belirterek, hasar tespit çalışmalarına başlandığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.43’te Konya ili Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Saat 21.45 itibarıyla bölgede en büyüğü 2.8 olmak üzere 9 artçı deprem meydana gelmiştir. Kızılören, Küçükmuhsine ve Sefaköy’de birer metruk binanın yıkıldığı, Tepekent’te bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde ihbar alınmış olup, ekipler tarama çalışmalarına devam etmektedir. Karaman il genelinde tarama yapılmış olup, herhangi bir olumsuz ihbar olmadığı bildirilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Konya il AFAD ekiplerinin yanı sıra Ankara, Kayseri, Karaman, Aksaray ve Adana il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiş, Afyon AFAD teyakkuza geçirilmiştir. Elektrik ve telefon hatlarına ilişkin herhangi bir sorun olmadığı bilgisi alınmıştır. Çevre ve Şehircilik ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlamıştır” denildi.