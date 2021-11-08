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AK Parti’li Yavuz: “Ağzından çıkanı kulağı duymayan, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın bu hareketi büyük bir skandaldır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
AFAD: “Konya Meram’da saat 20.43’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.”
AFAD: “Konya Meram’da saat 20.43’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.”
Genel 08.11.2021, 20:59
AFAD: “Konya Meram’da saat 20.43’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.”