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AK Parti’li Yavuz: “Ağzından çıkanı kulağı duymayan, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın bu hareketi büyük bir skandaldır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
AFAD: “Kızılören, Küçükmuhsine ve Sefaköy’de birer metruk binanın yıkıldığı, Tepekent’te bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde ihbar alınmış olup, ekipler tarama çalışmalarına devam etmektedir.”
AFAD: “Kızılören, Küçükmuhsine ve Sefaköy’de birer metruk binanın yıkıldığı, Tepekent’te bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde ihbar alınmış olup, ekipler tarama çalışmalarına devam etmektedir.”
Genel 08.11.2021, 22:38
AFAD: “Kızılören, Küçükmuhsine ve Sefaköy’de birer metruk binanın yıkıldığı, Tepekent’te bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde ihbar alınmış olup, ekipler tarama çalışmalarına devam etmektedir.”