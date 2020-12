AFAD ile BOTAŞ iş birliği protokolü imzaladı

AFAD ve BOTAŞ, meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda iş birliklerini pekiştirmek amacıyla protokol imzaladı.

AFAD ve BOTAŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı. AFAD Genel Merkezi’nde gerçekleşen imza törenine AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan katıldı. Törende konuşan Başkan Dr. Güllüoğlu, “Afet yönetimi aslında hayatın her anını kapsayacak bir yönetimin parçası. Aynı sağlıklı yaşam gibi, aynı trafik gibi afet sadece olduğu anı kapsayan bir şey değildir. Öncesiyle, o anıyla, sonrasıyla çok daha geniş bir biçimde düşünmek gerekiyor. O yüzden AFAD olarak biz sadece kriz kurumu değil risk ve kriz yönetimi kurumu olmaya çalışıyoruz. Gerek yakındaki İzmir depreminde gerek yakındaki Giresun’daki selde, Elazığ’da ve Malatya’da daha çok müdahale hizmetlerimiz göründü. Ama bizim ondan öncesinde de başlayan çalışmalarımız vardı. Şu an mesela Elazığ ve Malatya için inşa halinde on binlerce konutun kimi tamamlandı kimi tamamlanmak üzere. Böylece daha iyi konutlarda yaşayan afet tehlikesi aynı olsa bile afet riski düşmüş şehirler oluşturabilelim” ifadelerini kullandı.

Ülke olarak doğalgaz ve petrol arzı konusunda daha iyi yerlere gelmenin önemli olduğunun altını çizen Dr. Güllüoğlu, “Kendi içinde de birçok riski barındıran çok önemli bir sektörden bahsediyoruz. Ülkelerin gelişiminde artık enerji hatları hayati pozisyonda. BOTAŞ sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın enerji hattına Rusya’nın ve Orta Asya’nın enerji arzına kadar global bir seviyede de kritik bir yerde duruyor” şeklinde konuştu.

İmzalanan protokol ile çerçevesi çizilmiş bir şekilde her iki kurumun da kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Dr. Güllüoğlu, “Protokolün içindeki bir kısım faaliyetler umarım ihtiyaç duymayacağımız faaliyetler olur. Diğer alanlarda gerek eğitim alanında gerek ikili kurumların bu alan özelindeki kapasitesini geliştirme anlamında da her iki kuruma da katkı sağlamış olur diye temenni ediyorum. Bu iş birliğinin başka sektörlerde ilham vermesini temenni ediyorum” açıklamalarına yer verdi.

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan ise, Türkiye’nin doğusundan batısına güneyinden kuzeyine yaklaşık 22 bin kilometreyi bulan bir şebekenin olduğunu belirterek, “Doğalgazın bu kadar yaygınlaşmasıyla bizim üzerimizdeki sorumluluk artmış durumda. Yaşanan felaketlerin her birinden hamd olsun alnımızın akıyla herhangi bir sıkıntı yaşamadan çıkmış olduk” diye konuştu. Özellikle Marmara Bölgesi ile alakalı üzerinde durulan bir çalışmanın olduğunu duyuran Özcan, “TUBİTAK ve Kandilli ile üçüncü nesil deprem sensörleriyle beraber kritik tesislerimizin tamamını 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Toplumumuza karşı sorumluluklarımız var ve biz bu noktada kamu kuruluşu olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Bu protokol de inşallah her iki kurumumuza da ülkemiz de milletimize ve dünyaya faydası olur” dedi.