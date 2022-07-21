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AFAD: "Gönen depremi sonrası olumsuz ihbar yok"

AFAD, Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreminin ardından bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da depremin kısa sürdüğünü herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

Genel 21.07.2022, 19:16
AFAD: "Gönen depremi sonrası olumsuz ihbar yok"

AFAD, Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreminin ardından bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da depremin kısa sürdüğünü herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 18.44 sıralarında Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden gelen olumsuz bir ihbar bulunmadığını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da depremin kısa sürdüğünü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, halkın normal hayatını sürdürdüğünü kaydetti.

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