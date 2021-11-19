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AFAD: "Geçmiş olsun Erzurum. Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
AFAD: "Geçmiş olsun Erzurum. Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Genel 19.11.2021, 16:01
AFAD: "Geçmiş olsun Erzurum. Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."