AFAD ekipleri Trabzon’da ihtiyaç duyuldukları her yere koştu

Trabzon Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı içerisinde arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 64 olaya müdahale ederek 89 vatandaşı sağ olarak kurtarırken, 11 vatandaşa ise ölü olarak ulaştı.

Afet ve acil durumlara etkin, kalıcı ve hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurulan AFAD faaliyetlerini insan odaklı olarak sürdürmeye devam ediyor. Trabzon Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri 2020 yılı içerisinde sel, heyelan, yangında mahsur kalma, trafik kazası sonrası araç içerisinde sıkışma, dağda mahsur kalma, kaybolma gibi toplam 64 olaya müdahale ederek arama kurtarma çalışması yaptı. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 89 vatandaş sağ olarak kurtarılırken, 11 kişiye ise ölü olarak ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarına iz köpeklerinin yanı sıra dronlar da destek verdi.

Öte yandan geçen yıl Trabzon Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nce, müdahalelerin yanı sıra halkın bilincini artırmaya yönelik 3 bin 850 öğretmen ve öğrenciye afet bilinci eğitimi verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşunda 371 personele eğitim verilirken, tüm bu eğitimler pandemi dönemine kadar tatbiki uygulamalarla pandemi döneminde ise uzaktan eğitimlerle pekiştirildi. 16 kamu kurumuna da KBRN (Kimyasal-Biyolojik-Radyoaktif-Nükleer) farkındalık ve şüpheli posta eğitimi verildiği belirtildi.