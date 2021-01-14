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AFAD ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması ile bazı bölgelerde mahsur kalan sokak hayvanları unutulmadı. Ekipler, bot yardımıyla ulaştıkları köpekleri mama ile besledi.
Genel 14.01.2021, 11:39
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Edirne’de Tunca Nehri’nin taşması ile bazı bölgelerde mahsur kalan sokak hayvanları unutulmadı. Ekipler, bot yardımıyla ulaştıkları köpekleri mama ile besledi.Edirne’de, Tunca Nehri’nin su debisinin artışı sonrası tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı yarım adasına ulaşımı sağlayan köprüler sular altında kaldı. Bölgeye kara yolu ile ulaşım kapanınca, arazide mahsur kalan köpeklerin yardımına AFAD ekipleri yetişti. Bot ile sokak köpeklerinin yanına geçen ekipler, mama ile besleme yaptı.
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