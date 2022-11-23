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Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
AFAD: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprep meydana geldi"
AFAD: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprep meydana geldi"
Genel 23.11.2022, 04:27
AFAD: "Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde deprep meydana geldi"