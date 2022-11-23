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AFAD : “Düzce’de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Genel 23.11.2022, 04:40
AFAD : “Düzce’de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08’te 5.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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