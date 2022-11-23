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Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
AFAD : “Düzce’de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi”
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Genel 23.11.2022, 04:40
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08’te 5.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.