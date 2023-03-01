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AFAD: “Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde”
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde” diyerek depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Genel 01.03.2023, 20:55
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde” diyerek depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AFAD Yardım Market’te destekleriniz tek tıkla afetzedelere ulaşıyor; depremin yaraları Türkiye’nin dayanışması ile sarılıyor. Desteklerimiz sepette, kalplerimiz afet bölgesinde” ifadelerine yer verdi.