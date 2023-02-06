AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Şu ana kadar bölgeye sevk edilen görevli sayısı 10 bin 176’ya çıktı. Bu sayının dışında 10 bin 409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri bölgeye intikal etmiş durumda. Bu ekipler 216 araç ve 3 bin 226 iş m

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: "Şu ana kadar bölgeye sevk edilen görevli sayısı 10 bin 176’ya çıktı. Bu sayının dışında 10 bin 409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri bölgeye intikal etmiş durumda. Bu ekipler 216 araç ve 3 bin 226 iş makinasıyla bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyorlar."