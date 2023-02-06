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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606."
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606."
Genel 06.02.2023, 22:17
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606."