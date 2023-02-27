AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor"