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Milletvekili Kavuncu: "Hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadan deprem bölgelerimizi tekrar inşa edeceğiz"
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor"
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor"
Genel 27.02.2023, 13:56
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor"