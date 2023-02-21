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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Deprem sonrası yaptığımız tsunami uyarısı son derece rutin bir uyarı"
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Deprem sonrası yaptığımız tsunami uyarısı son derece rutin bir uyarı"
Genel 21.02.2023, 16:32
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Deprem sonrası yaptığımız tsunami uyarısı son derece rutin bir uyarı"
- "Bu deprem (6,4) bağımsız bir deprem. Antakya fayından kaynaklanan bir deprem"
- "Bu depremin ardından 116 deprem meydana geldi"
- "Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda ciddi yıkıma neden olabilir"
- "Bu camianın alışık olmadığı süreci hep beraber izliyoruz"