AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Deprem sonrası yaptığımız tsunami uyarısı son derece rutin bir uyarı"

- "Bu deprem (6,4) bağımsız bir deprem. Antakya fayından kaynaklanan bir deprem"

- "Bu depremin ardından 116 deprem meydana geldi"

- "Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda ciddi yıkıma neden olabilir"

- "Bu camianın alışık olmadığı süreci hep beraber izliyoruz"