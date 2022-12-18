AFAD: "Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında henüz olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.