AFAD: "Buca’da depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. "

AFAD, İzmir’in Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.