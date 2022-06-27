AFAD Batı Karadeniz’de meydana gelebilecek sel ve taşkınlara karşı önlemleri arttırdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Batı Karadeniz’de yaşanan ve yer yer devam eden sağanak sonrası bölgede meydana gelebilecek doğal afetlere karşı önlemleri arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Batı Karadeniz’de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanak yağışların; Pazar gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, 27 Haziran Pazartesi günü 23.59’a kadar, Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu çevreleri ile Sinop’un iç ve batısında yer yer şiddetli, Bartın çevreleri, Kastamonu’nun kuzeyi, Karabük’ün kuzey ve batısı, Sinop’un batısı, Zonguldak’ın iç kesimleri ile Düzce’nin batısında yer yer aşırı olacağı öğrenildi. AFAD, bu yağışların sonucunda meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Arama ve Kurtarma, Sağlık, İletişim, Enerji, Nakliye, Tahliye, Yerleştirme, Güvenlik ve Trafik, Beslenme, Barınma, Ulaşım ve Altyapı, Teknik Destek ve İkmal, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Satın Alma ve Kaynak Yönetimi grupları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden görevlendirilen birer temsilci AFAD Merkezi’nde toplanarak, çalışmalara başladı. Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak’ta İl AFAD Merkezleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ilgili afet gruplarının katılımı ile toplandı.

Kastamonu’da yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 317 personel ile 233 araç görev yapıyor. Çalışmalara destek vermek amacıyla Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Denizli, Isparta, Elazığ ve Samsun illerinden 77 arama kurtarma personeli ile 19 araç, 6 bot görevlendirildi. Çalışmalara destek vermek için farklı illerden iş makinaları görevlendirildi. Bölgeye 1 adet mobil koordinasyon tırı ile iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla 1 adet mobil baz istasyonu sevk edildi. Gaziantep ve Giresun’dan İnebolu’da kullanılmak üzere küçük iş makineleri sevk edildi. Bir Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi İnebolu’da görevlendirildi.

Bartın’da 15 kişi tahliye edildi

Bartın’da yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 648 personel ile 217 araç görev yapıyor. Yaşanan yağışlar neticesinde il merkezinde 4 bina, merkez Epçiler köyünde 1 konut ve Kurucaşile ilçesi Dizlermezeci köyünde 1 konut olmak üzere toplam 15 kişi tahliye edildi. İhtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere bin 181 yatak kapasiteli Mehmet Rıfat Efendi KYK yurdu tahsis edildi. Hasankadı yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. 3 köprü dolgularının hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 27 Haziran’da engelli ve hamile kamu personelinin bir gün idari izinli sayılmasına karar verildi. Bir JAK ekibi Bartın’da görevlendirildi.

Zonguldak’ta yaşanan sel baskını sonucu 90 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

Zonguldak’ta yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 931 personel ile 24 araç görev yapıyor. Gökçebey ilçesindeki Gaziler deresi yoğun yağış neticesinde taşarken, dere kenarında bulunan 25 konutu su bastı. 90 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 27 Haziran tarihinde engelli ve hamile kamu personelinin bir gün idari izinli sayılması karar verildi.

Karabük’te yaşanan yağışlardan dolayı tıkanan menfezler açıldı. Düzce’de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 308 personel ile 110 araç görev yapıyor. Ayrıca 7 konutta 34 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.

Üç helikopter sel bölgelerinde

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 helikopter yağıştan etkilenen bölgelere, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 1 helikopter ise Bartın Amasra’da görevlendirildi. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 20 ekskavatör, 5 dozer ve 15 kamyon kırmızı uyarı verilen 6 ile intikal etti. Türk Kızılay, 35 personel, 50 gönüllü ve 18 araç ile kırmızı uyarı verilen 6 ilde görev yapıyor. Toplam 335 kişiye beslenme hizmeti verildi.

Meteorolojik uyarı verilen illere, sınır ve yakın bütün iller teyakkuza geçirildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda bölgedeki vatandaşlar, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı CMAS hücresel yayını, SMS ve sosyal medya gibi tüm erken uyarı sistemleri aracılığıyla bilgilendirildi. Bugün yağışların şiddetlenmesi ve riskin artması üzerine yeniden CMAS bildirimi yapılarak riskli bölgelerdeki vatandaşlar tekrar uyarıldı. Ayrıca yerel ses sistemleri ile sesli anonslar yapılarak bölgedeki vatandaşlar riskli alanlardan uzak durması konusunda gerekli uyarılar yapılmaya devam ediliyor.

Kastamonu İnebolu’daki çalışmaları yerinde koordine etmek üzere AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer bölgeye intikal etti. AFAD, Batı Karadeniz bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Başkan yardımcısı, daire başkanı ve il müdürü düzeyinde görevlendirmelerde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgiler doğrultusunda kırmızı uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla AFAD tarafından 13 ilden (Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat, Sakarya) personel ve araç görevlendirmesi yapıldı. Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipman bulunuyor.