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AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 69’a yakın yaralımızda hastanelere sevk edildi".

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 69’a yakın yaralımızda hastanelere sevk edildi".

Genel 27.02.2023, 13:43
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 69’a yakın yaralımızda hastanelere sevk edildi".

AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Maalesef şu anda bize ulaşan bilgi 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 69’a yakın yaralımızda hastanelere sevk edildi".

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