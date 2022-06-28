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ABD’de Los Angeles’tan Chicago’ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Kastamonu’da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.
Genel 28.06.2022, 00:12
AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Kastamonu’da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.
AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, sel bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Sezer’e Kastamonu Valisi Avni Çakar da eşlik etti. Selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan Sezer, kurtarma çalışmaları önlemler ve çalışmaları yerinde takip etti.