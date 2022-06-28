banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Kastamonu’da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Genel 28.06.2022, 00:12
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu’da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Kastamonu’da selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, sel bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Sezer’e Kastamonu Valisi Avni Çakar da eşlik etti. Selin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan Sezer, kurtarma çalışmaları önlemler ve çalışmaları yerinde takip etti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu