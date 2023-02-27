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AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Hem Malatya’da bulunan hem de çevre illerden takviye ettiğimiz arama kurtarma personelimizle beraber 657 kişilik bir ekip çalışmaları aktif bir şekilde devam ettirmektedir."
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Hem Malatya’da bulunan hem de çevre illerden takviye ettiğimiz arama kurtarma personelimizle beraber 657 kişilik bir ekip çalışmaları aktif bir şekilde devam ettirmektedir."
Genel 27.02.2023, 15:56
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Hem Malatya’da bulunan hem de çevre illerden takviye ettiğimiz arama kurtarma personelimizle beraber 657 kişilik bir ekip çalışmaları aktif bir şekilde devam ettirmektedir."