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AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Bugün saat 12.04’te Malatya Yeşilyurt merkezli artçı bir depremle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var. 5 binada arama kurtarma çalışmalar yoğunlaşmış durumda."
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Bugün saat 12.04’te Malatya Yeşilyurt merkezli artçı bir depremle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var. 5 binada arama kurtarma çalışmalar yoğunlaşmış durumda."
Genel 27.02.2023, 13:39
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Bugün saat 12.04’te Malatya Yeşilyurt merkezli artçı bir depremle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var. 5 binada arama kurtarma çalışmalar yoğunlaşmış durumda."