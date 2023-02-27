AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Bugün saat 12.04’te Malatya Yeşilyurt merkezli artçı bir depremle karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var. 5 binada arama kurtarma çalışmalar yoğunlaşmış durumda."