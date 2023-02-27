AFAD Başkanı Yunus Sezer: "1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 69’a yakın vatandaşımız da hastanelere sevk edilmiş durumda"

AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Malatya’daki 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer:

"Bugün 12:04’te 5,6 Malatya Yeşilyurt merkezli bir artçı depremle karşı karşıa kaldık. Orada şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var. 5 binada arama kurtarma çalışmaları yoğunlaşmış durumda. Bölgede 400’e yakın arama kurtarma personelimizi mevcuttu. Onlar bütün enkaz alanlarına yönlendirildi. İlk andan itibaren çalışmalara başlandı. Çevre illerden de 250 arama kurtarma personelini de helikopterlerle olay bölgesine sevk etmiş durumdayız. Maalesef bize ulaşan bilgi, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 69’a yakın vatanadaşımız da hastanelere sevk edilmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları özellikle 5 binada yoğun bir şekilde devam ediyor. Önemli bir duyuruyu yapmak isterim şubat ayından itibaren neredeyse 3 dakikada bir artçı sarsıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar neredeyse 5 ve üzeri. Orada yaşayan vatandaşlarımıza daha önce de duyurmuştuk. Özellikle hasar gören binalardan uzak durmaları yönünde. Bu duyurumuzu tekrar yapmak istiyoruz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hasar gören binalarımız var. Artçı sarsıntılara bağlı olarak bunların yıkılması söz konusu. Vatnadaşlarımız bu binalardan uzak dursunlar. Özellikle eşya tahliyesi gibi zaten yasaklanmıştı bunlar. Bu tür tahliye işlemleriyle ilgili kesinlikle bu binalara girmesinler. Vefat eden vatandaşımıza, ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Bölgede gerçekten çok olağan dışı bir deprem aktivitesi ile karşı karşıyayız. 3 haftada 2 tanesi 7,7 ve 7,6 olmak üzere diğerleri 6,4 ve 5,3 üzere olmak üzere birbirinden bağımsız 4 ayrı deprem bunların dışında 5 ve 6 arasında şu ana kadar meydana gelen 45 tane artçı sarsıntı var. Bu gerçekten olağandışı bir durum. Bununla baş etmek gerçekten ciddi bir şekilde bir güç gerektiriyor. Bu konuda çok özetle bugün meydana gelen deprem de bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oluşan bir artçı olarak değerlendiyoruz. 27 Şubat 12:04’teki depremYeşilyurt merkezli bir deprem ve derinliği 6,9 kilometre civarında. Kaynaklanan fay bizim daha önce Doğanşehir civarında hasar yaratan ve Malatya fayına verev yönde bulunan Doğanşehir fayının en kuzey doğu ucunda meydana gelen bir deprem ve bu deprem sonucunda da bugün ne yazık ki bir vatandaşımızı yitirdik. Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin, bu depremler sonucunda sadece 3 hafta da kaydedildiğini gösteriyor. 3-4 arasında büyüklükteki deprmelerin sayısı 3 -4 arası bin 963 4-5 arası büyüklükteki deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu. Bu ne alama geliyor? Bundan 3 ay önce yaşadığımız 4,9 büyüklüğündeki İzmir ve 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eş değer, sadece şu ana kadar 45 tane artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecektir. 5’in biraz üzerinde biraz altında vatandaşlarımızın hissedeceği artçı sarsıntılar olacaktır. Gerçekten büyük bir tramva yaşanıyor. Bunun farkındayız."