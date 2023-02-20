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AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybetti"

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybetti"

Genel 20.02.2023, 14:19
AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybetti"

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybetti"

- "Arama kurtarmalarımızda sona gelindi. Hatay ağırlıklı çalışmalar devam ediyor."

- "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayız"

- "Şu anda aktif olarak 19 bin 436 arama kurtarma personeli çalışmalarına devam ediyor"

- "2 ay içerisinde en az 100 bin konteyner kurulması hedefi var"

- "Bizim tahliye merkezlerine müracaat edip tahliye olan vatandaşlarımızın sayısı 392 bin 287. Aynı zamanda bizim tahliye merkezlerine uğramadan giden vatandaşlarımızla beraber bu sayı 485 bin 682 kişi tahliye edilmiş durumda."

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