AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybetti"

- "Arama kurtarmalarımızda sona gelindi. Hatay ağırlıklı çalışmalar devam ediyor."

- "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayız"

- "Şu anda aktif olarak 19 bin 436 arama kurtarma personeli çalışmalarına devam ediyor"

- "2 ay içerisinde en az 100 bin konteyner kurulması hedefi var"

- "Bizim tahliye merkezlerine müracaat edip tahliye olan vatandaşlarımızın sayısı 392 bin 287. Aynı zamanda bizim tahliye merkezlerine uğramadan giden vatandaşlarımızla beraber bu sayı 485 bin 682 kişi tahliye edilmiş durumda."