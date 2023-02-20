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AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybetti"
AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybetti"
Genel 20.02.2023, 14:19
AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybetti"
- "Arama kurtarmalarımızda sona gelindi. Hatay ağırlıklı çalışmalar devam ediyor."
- "Maalesef 41 bin 156 insanımızın hayatını kaybettiğini duyurmak zorundayız"
- "Şu anda aktif olarak 19 bin 436 arama kurtarma personeli çalışmalarına devam ediyor"
- "2 ay içerisinde en az 100 bin konteyner kurulması hedefi var"
- "Bizim tahliye merkezlerine müracaat edip tahliye olan vatandaşlarımızın sayısı 392 bin 287. Aynı zamanda bizim tahliye merkezlerine uğramadan giden vatandaşlarımızla beraber bu sayı 485 bin 682 kişi tahliye edilmiş durumda."