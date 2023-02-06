AFAD Başkanı Sezer: “3 bin gönüllümüz çalışmalarda görevlendirilmiştir”

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, “3 bin gönüllümüz çalışmalarda görevlendirilmiştir” dedi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “3 bin AFAD gönüllümüz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve geniş bir alanı etkileyen depremde sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma ve arama-kurtarma çalışmalarında resmi görevlilere yardımcı olmak üzere bölgede görevlendirilmiştir. Çalışmalarda görev alacak kamu görevlisi olan gönüllülerimiz, resmi izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.