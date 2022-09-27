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AFAD: "Ardahan ili Göle ilçesinde saat 17.08’de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD: "Ardahan ili Göle ilçesinde saat 17.08’de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Genel 27.09.2022, 17:24
AFAD: "Ardahan ili Göle ilçesinde saat 17.08’de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD: "Ardahan ili Göle ilçesinde saat 17.08’de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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