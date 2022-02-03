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AFAD:" Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi"
Bakan Yanık: ”1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana Sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz”
AFAD:" Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi"
AFAD:" Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi"
Genel 03.02.2022, 00:17
AFAD:" Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 00.03’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi"