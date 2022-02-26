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AFAD, 11 Tematik Tatbikatının ilki olan “Erzurum 2022 Kış Tatbikatını” gerçekleştiriyor

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, “2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında planlanan 11 Tematik Tatbikatın ilkini yarın “Erzurum 2022 Kış Tatbikatı” olarak gerçekleştiriyor.

Genel 26.02.2022, 20:31
AFAD, 11 Tematik Tatbikatının ilki olan “Erzurum 2022 Kış Tatbikatını” gerçekleştiriyor

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, “2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında planlanan 11 Tematik Tatbikatın ilkini yarın “Erzurum 2022 Kış Tatbikatı” olarak gerçekleştiriyor.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “AFAD, 2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında planlanan 11 Tematik Tatbikatın ilkini yarın “Erzurum 2022 Kış Tatbikatı” olarak gerçekleştiriyor. 41 il ve 503 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan arama kurtarma tatbikatında, aşırı kar yağışı sonucu oluşan olumsuzluklara müdahale çalışmaları test edilecek. “Erzurum 2022 Kış Tatbikatı”, yarın aşırı kar yağışı sonucu oluşan olumsuzluklara müdahale edilen çalışmalara ilişkin bir senaryo üzerinden Erzurum ilinde icra edilecek. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan Kış Tatbikatı’nda, kış şartlarında meydana gelen afet ve acil durum olaylarına karşı il ve bölgesel imkanların etkin bir şekilde kullanılması ve kamu ve sivil toplum kuruluşları ile Türkiye Afet Müdahale Planı çalışma grupları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor” denildi.

Açıklamanın devamında, “Tatbikat senaryosu kapsamında çığ; yola düşen çığ sonucu mahsur kalan vatandaşların snowtrack aracı kullanılarak kurtarılması, çığ altında kalan vatandaşların kurtarılması, telesiyej kurtarma; elektrik kesintisi neticesinde telesiyejde mahsur kalan kişilerin kurtarılması, mahsur kalanların kurtarılması ve kazazede nakli; tipi nedeniyle mahsur kalanların helikopter ile kurtarılması, havai hat ile yaralı tahliyesi; konaklı bölgesinde vadiden tepe noktasına kurulacak havai ip hattı ile mahsur kalan kişilerin güvenli alanlara tahliye edilmesi, trafik kazası; yoldan çıkan bir araca yerel itfaiye birimlerince müdahale edilmesi bulunuyor. Tatbikat, 41 ve 503 kişinin katılımıyla gerçekleşecek. Erzurum ilinde gerçekleştirilecek kış tatbikatında, 41 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden 205 personel, diğer kamu kurumlarından 181 personel, STK ve AFAD Gönüllülerinden 115 kişi, 2 K9 Timi olmak üzere, toplamda 503 personel, 70 araç, 6 kar motoru ve 9 paletli araç ile yaklaşık 300 gözlemci ve destek personeli hazır bulunacak. Tatbikata; Jandarma, Emniyet, İtfaiye, UMKE, Türk Kızılay, Belediye ve Karayolları ile AFAD tarafından arama kurtarma alanında akredite edilen JAK, AKUT, GEA, İHH, ANDA, TİFAKE, TÜRKUAZ, BAKUT, BEŞİR, SAK arama kurtarma ekipleri ve akredite çalışmaları devam eden PAK, SELAMET, ÇEKUT, Ejder 3200, Off-Road, EBUİSAK arama kurtarma ekipleri katılıyor. Başkanlığımızca, afetlere karşı dirençli toplum oluşturma vizyonuyla Türkiye’de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahalede görev alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit etmek ile afet müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 2022 yılı “Tatbikatlar Yılı” olarak ilan edildi” ifadelerine yer verildi.

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