Adrenalini zirvede yaşıyorlar
OFF-ROAD TÜRKİYE GRUBU, AĞAÇLARLA KAPLI DOĞANIN İÇERİSİNDE ARAZİ ARAÇLARIYLA ZORLU PARKURLARI BİR BİR AŞTI. EKİBİN YAŞADIĞI EN ÖNEMLİ AN İSE ARAÇLARIN BELLERİNE KADAR ÇAMURA GÖMÜLMESİ OLDU.
Off-Road Türkiye Grubu, arazi araçlarıyla zorlu parkurları bir bir aştı. Araçların çamura gömülmesi ekibe zor anlar yaşattı.
Off-Road Türkiye Grubu, kendilerini her zaman yarışlara hazır tutmayı başarıyor. Kimi zaman karlı havada dağlarda görüntülenen ekip, kimi zamansa yakıcı güneşin altında kayalara tırmanırken kameralara yansıyor. Bugüne kadar sayısız parkurda bir çok zorlukla başa çıkan ekip, son olarak araçlarıyla çamura gömüldü. Ağaçlarla kaplı parkurda ilerleyen ekipler, arazi araçlarının sınırlarını zorladı. Yağan yağmurdan dolayı yumuşayan toprak zemin, araçların düz ilerlemesini zorlaştırdı. Heyecan dolu anların yaşandığı parkurda yarışmacılar zorlandı. Belli bir bölüme kadar ilerleyen araç yarısına kadar çamura saplandı. Araç saplandığı yerden kurtarıldı.
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