Adnan Kahveci ölümünün 29. yılında kabri başında anıldı

Eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, ölümünün 29’uncu yılında İstanbul Kartal’daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet, Maliye ve Gümrük Bakanlığı görevlerinde bulunmuş olan ve 5 Şubat 1993 yılında ailesi ile beraber geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Adnan Kahveci, vefatının 29’uncu yılında Kartal Yakacık Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti üyeleri, ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Sevenleri mezarına karanfil bırakarak, dualar eşliğinde Adnan Kahve’ciyi yad etti.

“Bu örnek yaşantının bir belgeselini inşallah önümüzdeki seneye kadar yetiştireceğiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kahveci’nin hayatını belgeselleştireceklerini söyledi. Yüksel, “5 Şubat günü merhum sayın bakanımızın mezarı başındayız. Dile kolay 29 yıl. Birçok farklı düşünceye sahip siyasi partilerin ya da siyasetçilerin üzerinde uzlaştığı, devlet adamı dendiğinde akla ilk gelenlerden biri olan, bizi gururlandıran, Kartal’da yaşamış, Kartal’da yetişmiş ve görev aldığı sürelerde de, bakanlık yaptığı sürelerde de kendi ilçesini unutmamış merhum bakanımızı bugün burada tekrar anıyoruz. Bakanımız vefat ettiğinde ben de ilkokul öğrencisiydim. 29’uncu yılında onu anıyorken şu an bir devlet yöneticisi olarak, bir belediye başkanı olarak örnek aldığımız kişiliklerin başında geliyor. Yaptığımız bir hazırlık var. Hem katkılarımız devam edecek hem de bu örnek yaşantının bir belgeselini inşallah önümüzdeki seneye kadar yetiştirip, bu yaşamın nesillere aktarılması gerekiyor. Bu örnek devlet adamlarının belki de devlet adamlarına aday olacak kişilere tarif edilmesi gerekiyor” dedi.