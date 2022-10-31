Adli Tıp Kurumunda atama ve görevlendirme kararı Resmi Gazete’de

Adli Tıp Kurumuna ilişkin atama ve görevlendirilmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevlendirme kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tip İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğine, Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık atandı. Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka, Adli Tip Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirildi. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı. Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.