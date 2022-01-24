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Adli gerçekler bu laboratuvarda ortaya çıkıyor

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden elde edilen bulguları inceleyerek suç teşkil eden olayların aydınlatılması ve faillerin belirlenmesini sağlıyor. Detayların tek tek incelendiği laboratuvarda 2021 yılında 154 bin 546 bulgu incelenerek raporlandı.

Genel 24.01.2022, 10:16
Adli gerçekler bu laboratuvarda ortaya çıkıyor

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden elde edilen bulguları inceleyerek suç teşkil eden olayların aydınlatılması ve faillerin belirlenmesini sağlıyor. Detayların tek tek incelendiği laboratuvarda 2021 yılında 154 bin 546 bulgu incelenerek raporlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 10 bölge laboratuvarından biri olan Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray ve Yozgat il ve ilçelerine hizmet veriyor. Uzman ekipler, meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla olay yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak araştırılması, elde edilen bulguların tespiti, kayıt altına alınması ve dokümantasyonu, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini yerine getiriyor. Olay yerinden elde edilen bulgular, titiz bir çalışmayla laboratuvarda incelenerek gerçeğin ortaya çıkarılmasında büyük rol oynuyor. Belge, balistik, kimyasal ve iz incelemeleri olmak üzere dört alanda uzmanlık faaliyetlerinin yürütüldüğü laboratuvarda birçok alanda ekiplerin olay yerinden topladığı bulgular dijital ve fiziki sistemlerle incelenerek raporlanmasının ardından güvenli bir şekilde ilgili soruşturma kapsamına dâhil ediliyor.

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Adli Belge İnceleme Uzmanı Dr. Hakan Beyaz, 2017 yılında TÜRKAK tarafından uluslararası akreditasyonunu onaylanan laboratuvarda 7 ile hizmet verildiğini aktararak, "Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı 10 bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden bir tanesidir. Bölgesel olarak Kayseri ilinde 7 ilimize hizmet vermekteyiz. Bunlar Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray ve Yozgat illeridir. Laboratuvar Müdürlüğümüzde şu an dört inceleme alanında hizmet vermekteyiz. Belge, balistik, kimyasal ve iz incelemeleri olmak üzere dört alanda uzmanlık faaliyetlerimizi yerine getirmekteyiz" dedi.

"Yerli Balistika sistemi ile şüpheli kovanın ülkede başka bir olaya karışıp karışmadığı tespit ediliyor"

2014 yılından itibaren kullanılmaya başlanan yerli ve milli bir sistem olan Balistika ile şüpheli bir kovanın Türkiye’nin herhangi bir yerinde başka bir olaya karışıp karışmadığını kolaylıkla tespit edebildiklerini kaydeden Beyaz, “Balistika, 2014 yılından beri tüm Bölge Kriminal Polis Laboratuvarları tarafından kullanılmakta olan yerli ve milli bir sistemimiz. Burada olay yerinden elde edilen şüpheli bir kovan veya şüpheli bir silahtan elde ettiğimiz kovanın sistemimizde kayıtlı olan kovanlarla karşılaştırmasını yaparak, bu kovanların herhangi bir olaya karışıp karışmadığının tespitini yapmaktayız. Bu şekilde irtibatlandırılmalarını yapıyoruz. 2020 yılında da Jandarma Kriminal Laboratuvarları sisteme dâhil oldu. Türkiye’nin herhangi bir yerindeki bir kovanın daha önce başka bir olaya karışıp karışmadığı, bu sistem sayesinde kolaylıkla tespit edilebilir hale geldi" ifadelerini kullandı.

İntihar mektupları, çek ve senetteki imzalar, gözle görülemeyen metinler inceleniyor

Belge İnceleme Şube Müdürlüğü’nde intihar etmiş bir kişinin ardında bıraktığı mektubu kendisinin yazıp yazmadığı kontrol edilirken, intihar gibi görünen bir olayın yapılan incelemelerle aslında cinayet olduğunun tespit edilebildiğini aktaran Beyaz, gizli yazılmış metinler ve çek senet üzerindeki değişikliklerin de ortaya çıkarılabildiğini belirtti. Beyaz, "Belge İnceleme Şube Müdürlüğümüzde el yazısı ve imza incelemeleri, sahte çek ve senet, para, pasaport, kimlik kartları ve sürücü belgelerinde incelemeler yapmaktayız. Çek ve senet üzerindeki el yazısı ile imzaların aidiyetleri hususunda mukayeseli karşılaştırma yaparak incelemelerimizi yapmaktayız. El yazısı incelemelerinde bazen intihar mektubunu, bazen tehdit mektubunu, bazen de masumane bir mektubu inceleyerek gözle görülemeyen mürekkeple yazılmış metinleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz" dedi.

1 yılda 21 bin vaka, 154 bin bulgu incelendi

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda 2021 yılında 21 bin 311 vaka ve 154 bin 546 bulgunun incelenerek raporlandığını sözlerine ekleyen Dr. Hakan Beyaz, "Mevcut olan dört inceleme alanında toplamda 21 bin 311 vaka incelemesi, yani uzmanlık raporu düzenleyerek, adli ve idari makamlara teslimini sağladık. Tabii ki 21 bin 311 vaka incelenirken, 154 bin 546 tane de bulgunun incelendiğini belirtmek isterim. Türkiye’deki 10 Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında bu sayının 323 bin 366 inceleme ile birlikte 2 milyon 242 bin 969 bulgunun incelendiğini ve oldukça yoğun bir şekilde çalışıldığını belirtmek isterim. Bu inceleme alanlarından balistikte 11 bin 395, belgede bin 91, kimyada 7 bin 479, izde de 526 uzmanlık raporu düzenlenmiş durumda" diye konuştu.

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