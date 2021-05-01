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Adıyaman’da yöresel şive ile ‘korona’ uyarısı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yöresel şive ile billboardlara asılan korona virüs uyarı yazıları gülümsetti.

Genel 01.05.2021, 11:25
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Adıyaman’da yöresel şive ile ‘korona’ uyarısı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yöresel şive ile billboardlara asılan korona virüs uyarı yazıları gülümsetti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından billboardlara uyarı afişleri astırdı. Afişlerde ki yazılar Besni ilçe şivesiyle yazıldı. Farkındalık oluşturmak için yöresel şiveyle yazılan uyarı ifadelerinin yer aldığı afişler ilçenin işlek caddelerindeki billboardlara asıldı.

29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan ‘tam kapanma’ kapsamında vatandaşların dışarı çıkmamaları içen hazırlanan afişler görenleri gülümsetti. Mizah çerçevesinde yapılan uyarıların dikkate alınması için hazırlanan afişlerde, “Gözünü sevdiklerim ev gimi datlı yer mi var”, “Az işten çok iş çıkıyooo tamam, navar biti evde oturun”, “Ömürlü olasıcalar navar yiğin darda galmadıkça dışarı çıkmayın”, “Acı biraradan uzak durun yoksa össaat heste olursunuz” cümleleri yazıldı.
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