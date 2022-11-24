Adıyaman’da TOKİ konutlarının kura çekim heyecanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) başlattığı “İlk evim, ilk iş yerim” isimli toplu konut projesinin Adıyaman’da ki kuraları çekildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi “İlk evim, ilk iş yerim” içerisinde Adıyaman’a yapılacak olan 2 bin 650 toplu konutu hak sahibi kura çekimleri Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanvekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, TOKİ yetkilileri ve konut için bekleyen vatandaşlar kura çekim törenine katıldı.

Proje içerisinde bu gün Adıyaman merkez 500, Kahta 300, Besni 500 ve Gölbaşı ilçesine yapılacak olan 270 konutun kurası çekildi. Sonraki gün ise Çelikhan 500, Sincik 260, Gerger 120, Tut 100 ve Samsat ilçesine yapılacak 100 konutun kurası çekilecek. Toplam 2 bin 650 konutun yapılacağı kentte kura seçikleri büyük heyecana neden oldu.

Kura çekiminde konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “TOKİ’nin yaptığı evler parmak ısırtan güzellikte ve kalitedir. Aynı zamanda bu 250 bin konutluk proje, konut piyasasını da dengeleyici önemli bir özelliğe sahiptir. Konut fiyatlarının ciddi şiştiği bir dönemde devlet olarak TOKİ ile bu piyasaya girilmesi konut fiyatlarını dengeleyici bir rol oynamaktadır. Kuraya katılan ve konut çıkan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “2650 konutumuzun kura çekimini yapıyoruz. İlk evim, ilk işyerim projesi çok önemli bir projedir. Türkiye’nin tarihi projelerinden bir tanesidir. İnsanlarımızı nasıl ev sahibi yaparız, garip gurabayı, fakir fukarayı nasıl sahipleniriz düşüncesindeyiz. Bütün projelerimizin temelinde insanımız var” ifadelerini kullandı.

Kura çekimine katılan vatandaşlarda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, kura çekimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.