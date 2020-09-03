Adıyaman’da Ozan köyü 2. defa karantinaya alındı
ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNE BAĞLI OZAN KÖYÜ KORONA VİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE YAKLAŞIK 4 AY SONRA TEKRAR KARANTİNA ALTINA ALINDI.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 4 ay sonra tekrar karantina altına alındı.
Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde artan Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından 2. kez karantina altına alındı. Mayıs ayında 14 gün karantina altına alınan Ozan köyü, 2 Eylül tarihi itibariyle 14 gün daha karantina altına alındı.
Malatya karayolu üzerinde bulunan ve Gölbaşı ilçesine 3. Kilometre uzaklıktaki köyün tüm giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatıldı. Ozan köyünde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan 6 kişinin korona virüs Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun yanında birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle karantina kararı alındığı öğrenildi.
Köylü vatandaşlar kurallara uymayan kişilerin kurallara uyması için çağrıda bulundu.
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