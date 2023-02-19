Adıyaman’da kurulan konteynır kent havadan görüntülendi

Adıyaman’da depremzedeler için kurulmaya başlayan konteyner kent havadan görüntülendi.

Adıyaman’da depremin ardından vatandaşların barınması için kurulmaya başlayan konteyner kentte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehirde belirlenen alanlar iş makineleri ile konteynerlerin yerleştirilmesi için uygun hale getirildi. Şehre gelen konteynırlar ise alanlara yerleştirilmeye başlandı. Çalışmaların sürdüğü kentte 17 bin konteyner kurulması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çadırlarda kalan vatandaşlar, konteynerlere yerleşebilecek. Adıyaman’da kurulan konteyner kentteki çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.