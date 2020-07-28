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Adıyaman’da kavurucu sıcaklara yağmur molası
KAVURUCU SICAKLARIN HAKİM OLDUĞU ADIYAMAN GÜNE YAĞMUR SÜRPRİZİ İLE BAŞLADI.
Genel 28.07.2020, 08:51
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Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adıyaman güne yağmur sürprizi ile başladı.
Son birkaç haftadan beri hissedilen hava sıcaklığının 45 derecenin üzerine çıktığı Adıyaman’a yağmur yağdı. Gece geç saatlerde bölgesel olarak kısa süreli yağan yağmur sabaha karşı yine kendini gösterdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünü bulut kapladı. Gök gürültüsü ile uyanan Adıyamanlılar, yağmur sürprizi ile karşılaştı.
Kısa sürüle yağan ve yerleri ıslatan yağmur azda olsa havanın kavurucu sıcağını azalttı. Vatandaşlar serin bir havada işbaşı yaptı.
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