Adıyaman’da jandarma ekipleri enkazdan 134 saat sonra genci sağ çıkardı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 20 yaşındaki genç enkazdan 134 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 6. gününde de yaraları sarabilmek için Türkiye’nin dört bir yanından afet bölgesine gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’ın Besni ilçesinde Bingöl İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekipleri büyük bir azim ve umutla çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu Barış Kuzucuoğlu (20) isimli genç depremin 134. saatinde sağ olarak kurtarıldı.