Adıyaman’da çocuklar gülsün diye konteyner kente çocuk parkı

Sultangazi Belediyesi, depremzede çocukların yüzünü güldürmek için, Adıyaman’da kurduğu Konteyner Yaşam Alanı’na çocuk parkı yaptı. Alandaki çocuk parkını gören minikler büyük mutluluk yaşadı.

Sultangazi Belediyesi, deprem bölgelerine verdiği desteği sürdürüyor. Depremin büyük yıkıma yol açtığı şehirlerden biri olan Adıyaman’da kurulan Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı’nda bu kez miniklerin yüzlerini güldürmek için çocuk parkı yapıldı. Salıncak, kaydırak ve tahterevallinin bulunduğu çocuk parkını gören minikler büyük mutluluk yaşadı.

“Çocukların psikolojisi çok önemli”

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, konteyner yaşam alanını ihtiyaçlar istikametinde her gün daha da geliştirdiklerini söyledi. Bu süreçte çocuklara ekstra önem verilmesi gerektiğini belirten Başkan Dursun, “Deprem korkusunun çocuklarımızda fiziksel ve ruhsal davranış sorunlarına neden olmaması için özen gösteriyoruz. Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı’nda çocuklar için Psikolojik Destek Merkezinin ardından bir park kazandırdık. Onlara eğlenebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturmak istedik. Yeter ki onlar hep gülsün” dedi.