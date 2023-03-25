Adıyaman’da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Adıyaman’da aşırı yağış sonrası ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında en çok etkilenen iller arasında olan Adıyaman’da aşırı yağış sonrası ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine Kayalık Mahallesi’nde bulunan binaya AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binada kimsenin olup olmadığı yönünde çalışma yapıyor.