Adıyaman’da 4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 19.23’te merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Malatya illerinde ve ilçelerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.