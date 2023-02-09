Adıyaman’da 2,5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazından 2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra sağ kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman’da ekipler aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Ekipler enkazdan gelecek güzel bir haber için canhıraş bir şekilde koordineli olarak can kurtarmak için gayret gösteriyor. Depremde Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 katlı binanın enkazından 60 saat sonra 2.5 yaşında Ali Kaan Gül’ü ekipler sağ olarak kurtardı.

Öte yandan enkazdan 5 kişilik aileden sadece 2,5 yaşındaki Ali Kaan Gül’ün kurtarıldığı aktarıldı.