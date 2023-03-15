Adıyaman ve Şanlıurfa’daki selde 5 can kaybı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan selde 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen selde 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Adıyaman’ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştüğü kaydedilen açıklamada, “Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personel görevlendirilmiştir. Bölgedeki iş makinalarına ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirilmiştir” denildi.

Şanlıurfa’da ise son 24 saatte metrekareye 111 milimetre yağış düştüğü belirtilen açıklamada, “Meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Şanlıurfa’da bulunan iş makinalarına ilaveten 270 adet iş makinasının sevk edildiği, şu anda bölgede 5 vidanjör, 100 adet dalgıç pompa ve motopomp, 25 adet su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personelinin görev yaptığı açıklandı. Bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alındığı da bildirildi.