Adıyaman sosyal medya fenomeni muhtarını kaybetti

Daha önceden hakkında öldü diye sosyal medyada ilanlar verilen Adıyaman’ın renkli simalarından olan sosyal medya fenomeni Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 4 yıl önce sosyal medyada "Adıyaman merkez Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu’yu kaybettik" şeklinde ilanlar verilmesi üzerine "Ben yaşıyorum" diyerek canlı yayınlar yapan Muhtar Göksu, akşam saatlerinde Mimar Sinan Parkı’nda kalp krizi geçirdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan Muhtar Göksu’yu fark eden vatandaşlar polisi aradı. yarak Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Muhtar Göksu olduğunu ve nefes almadığını fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Göksu, olay yeri yakınlarında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhtar Mahmut Göksu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhtar Göksu’nun acı haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Yaklaşık 5 yıl önce doların yükselmesine tepki amaçlı toplanarak basın açıklaması yapan muhtarlardan Mahmut Göksu, burnunu dolar ile silmesinden dolayı sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı. Adıyaman’ın renkli simalarından olan ve aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla fenomen haline gelen Muhtar Göksu, yaklaşık 4 yıl önce de mahallesinde davul çalmadığından eline aldığı davul ile mahalle sakinlerini sahura kaldırmıştı. Göksu. korona virüs salgınından dolayı evlerine kapanan vatandaşların evlerinde canlarının sıkılmaması için sosyal medya üzerinden de konserler vermişti.

59 şaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhtar Göksu’nun evli ve 2’si kız 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.