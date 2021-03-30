Adıyaman kırmızı çizgiyi çekti

Adıyaman Belediyesi, yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığınca başlatılan kırmızı çizgi uygulaması kapsamında kent merkezindeki ışıksız yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekti.

İçişleri Bakanlığının “30 Mart’ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” sloganıyla başlattığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik kampanyaya Adıyaman Belediyesi de destek verdi. Adıyaman Belediyesi ekipleri, kampanyanın başlamasıyla birlikte Atatürk Caddesi, Gölbaşı Caddesi, birçok okul önündeki yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çekti.

Adıyaman Belediyesi kırmızı çizgiyle ilgili olarak Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı önünde etkinlik düzenledi. Burada yapılan etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kurum müdürleri, STK temsilcileri, polis ve jandarma ekipleri ile öğrenciler katıldı. Atatürk Caddesinde yer alan yaya geçidini il protokolü ellerine aldıkları fırçayla kırmızıya boyadı. İl protokolü yaptığı boyama sonrası öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Çuhadar ve beraberindekiler daha sonra birlikte yaya geçidini kullandı.

Burada açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Yaya geçitlerinde öncelik yayanın olması gerektiği kuralını yerleştirmeye ve bu konuda halkı bilinçlendirmeye, öğrencilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın bir süredir uyguladığı çok güzel, yerinde ve faydalı bir proje. Yayalarımız ve sürücülerimiz bilinçlenirse yaya geçitlerimiz yayaların güvenli kullanabileceği geçitler haline gelecektir. Buda bizim en büyük temennimizdir. Yayaların önceliği her zaman dediğim gibi kırmızı çizgimizdir. İnşallah Adıyaman’ımız için ilkemiz için hayırlı uğurlu olur” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise "İçişleri Bakanlığımızın öncelik yaya geçidi projesini biz Adıyaman’da da bugün valimizin nezaretinde tüm kurum amirlerimizle birlikte burada başlatıyoruz. Daha önceden de başlatmıştık ama bir farkındalık olsun diye yeniden başlattı. Özellikle çocuklarımıza yönelik bir farkındalık oluşturmak ve bu amaçla burayı dediğim gibi insan odaklı yaklaşımla yapıyoruz, umarım başarılı olur” diye konuştu.