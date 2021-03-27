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Adıyaman-Gaziantep karayolunda ulaşıma kar engeli

Adıyaman’ın Besni ilçesiyle Gaziantep’in Araban ilçesi arasında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım bir süre sağlanamadı.

Genel 27.03.2021, 00:14
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Adıyaman-Gaziantep karayolunda ulaşıma kar engeli

Adıyaman’ın Besni ilçesiyle Gaziantep’in Araban ilçesi arasında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım bir süre sağlanamadı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı Gaziantep Karayolunda ulaşımı etkiledi. Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Besni ilçesi Yenikent bölgesinde kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik polisleri Besni çıkışında sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Besni Belediyesi kent merkezinde yol temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, Karayolları ekipleri ise karayolunda temizlik yaparak yolda kalan araçları kurtardı.

Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 10 santimi geçtiği öğrenilirken, Karayolu ekipleri ulaşımdaki sorunun giderildiğini bildirdi.
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