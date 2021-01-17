Adını kardan alan yayla beyaz gelinliğini giydi
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde adını kardan alan Kardüz Yaylası, yağan karla beyaz gelinliğini giydi. 1830 rakımlı yaylada kar kalınlığı 1,5 metreyi geçerken, evler de kar altında kaldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde adını kardan alan Kardüz Yaylası, yağan karla beyaz gelinliğini giydi. 1830 rakımlı yaylada kar kalınlığı 1,5 metreyi geçerken, evler de kar altında kaldı.
Düzce’de il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Kardüz Yaylası’nda kar yağışı etkili oldu. 1830 rakımlı yaylada etkili olan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Kuraklık nedeniyle uzun bir süre kara hasret kalan Kardüz Yaylası, yağış ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Yayladaki evler kar altında kalırken, Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yayla yolunun açılması için çalışma yapıldı.
Kardüz Yaylası’nın son hali ise bağımsız foto muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde yaylanın güneş gören noktalarında kar kalınlığı 1.5 metreye yükselirken, diğer noktalarda ise kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı görüldü.Düzce Valiliği de, Düzce’nin önemli turizm noktalarından birisi olan Kardüz Yaylası’nın kar ile buluşmasını videolaştırarak sosyal medya hesaplarından maceraseverleri Düzce’ye davet etti.
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