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ADIM ADIM PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Her haneye nakdi olarak 1000 TL yardım yapmak amacıyla yürürlüğe sokulan Pandemi Sosyal Destek Paketlerine başvurular devam ediyor. Corona virüsü sebebiyle zor günler geçiren vatandaşlar, devlet tarafından nasıl bir yardım alabileceklerini araştırıyor. Ramazan Ayı’nın da gelmesiyle en azından ayı sonunda rahat bir nefes almak isteyen ihtiyaç sahipleri, bakanlık tarafından verilecek 1000 TL nakdi yardımdan yararlanmak istiyor. Yetkiler 3. Fazda başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Pandemi 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL yardım başvurusundan kimler yararlanabilir? e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu sayfasına nasıl ulaşılır? Pandemi sosyal destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

ADIM ADIM PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Her haneye nakdi olarak 1000 TL yardım yapmak amacıyla yürürlüğe sokulan Pandemi Sosyal Destek Paketlerine başvurular devam ediyor. Corona virüsü sebebiyle zor günler geçiren vatandaşlar, devlet tarafından nasıl bir yardım alabileceklerini araştırıyor. Ramazan Ayı’nın da gelmesiyle en azından ayı sonunda rahat bir nefes almak isteyen ihtiyaç sahipleri, bakanlık tarafından verilecek 1000 TL nakdi yardımdan yararlanmak istiyor. Yetkiler 3. Fazda başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Pandemi 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL yardım başvurusundan kimler yararlanabilir? e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu sayfasına nasıl ulaşılır? Pandemi sosyal destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

26 Nisan 2020 Pazar 10:14
1277 Okunma
ADIM ADIM PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüsü sebebiyle birçok kişinin işleri bozulmuş durumda. İşyerleri kapalıyken, milyonlarca çalışan da ücretsiz olarak izne gönderilmiş bulunuyor. Corona virüsü yüzünden mağdur olan ihtiyaç sahipleri, hükümetin açıkladığı yardım paketleri hakkında bilgi almak istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara yapılacak olan Pandemi 1000 TL yardımlarına e-Devlet üzerinden başvuru yapmak mümkün… İşte pandemi sosyal destek yardımlarıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN 

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