ADIM ADIM PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Corona virüsü sebebiyle birçok kişinin işleri bozulmuş durumda. İşyerleri kapalıyken, milyonlarca çalışan da ücretsiz olarak izne gönderilmiş bulunuyor. Corona virüsü yüzünden mağdur olan ihtiyaç sahipleri, hükümetin açıkladığı yardım paketleri hakkında bilgi almak istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara yapılacak olan Pandemi 1000 TL yardımlarına e-Devlet üzerinden başvuru yapmak mümkün… İşte pandemi sosyal destek yardımlarıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN