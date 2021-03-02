Adanalı kebapçı müşterilerini çiçekle karşıladı

Sarı listedeki Adana’da normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kebapçılarda öğle saatlerinde yoğunluk başladı. Adanalı kebapçı, 101 gün sonra kabul ettiği müşterilerini çiçekle karşıladı.

Korona virüs tedbirleri sürerken, 101 gün önce Türkiye genelinde kafe ve restoranlarda oturarak yemek yeme yasaklanmıştı. Dün kabine toplantısının ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı ve düşük, orta ve yüksek riskli illerde restoranlarda oturarak yemek yeme dönemi tekrardan başladı.

Sabah 07.00’de kepenklerini açan ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başlayan işletmeciler, kurallara riayet etti. Adana’da da, vatandaşlar erken saatlerden itibaren kebapçılarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki kebapçılara akın ederken müşteriler ateşleri ölçülerek içeri alındı. Adana kebabı ve diğer et sipariş eden müşteriler, lezzetleri çok özlediklerini söyledi.

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın ise müşterilerini çiçekle karşıladı. Gaziantep’ten Adana’ya kebap yemeye geldiğini söyleyen 65 yaşındaki Meryem Gezer, “Çok sıkıldık, öldük evde. Çok mutluyum. Bugün Gaziantep’ten Adana’ya kebap yemeye geldim” dedi.

Mersin’den kebap yemek için gelen Vedat Mutlubaş ise virüsün bir an önce bitmesini temenni etti. Müşterilerini çiçekle karşılayan Yaşar Aydın ise mutlu olduğunu belirterek, “Müşteriye masada hizmet etmek kadar güzel bir şey yok. Masaları mesafeli yerleştirdik. Girişte ateşleri ölçüyoruz. Masalarda dezenfektanlarımız var. Tüm kurallara uyuyoruz. Önce kendimiz sonra başkaları için bu kuralları uygulamak zorundayız. Gelenleri çiçekle karşıladık ve gelen müşteriler çok özlediklerini söyledi. Allah bir daha böyle vakalar bizlere yaşatmasın” diye konuştu.