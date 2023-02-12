Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla Adana’dan İstanbul’a 46 yaralı ve 19 refakatçi getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen depremzedelerin tahliyesi devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla Adana’dan İstanbul’a 46 yaralı ve 19 refakatçi getirdi. Vatandaşlar burada hazırda bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri adreslere götürüldü.

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